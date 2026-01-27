Историк Асташкин рассказал, что снятие блокады Ленинграда имело огромное значение для союзников СССР

Во вторник, 27 января, отмечается 82 года со дня снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Это событие оставило неизгладимый след в истории Второй мировой войны и стало символом мужества и стойкости советских людей. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела современной истории Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин в интервью «ФедералПресс» подчеркнул уникальность блокады.

«Блокада Ленинграда — это самая длинная битва Второй мировой войны и, соответственно, самая долгая в истории XX века», — отметил историк.

Масштаб жертв блокады продолжает потрясать воображение. Уже в 1943 году зарубежная пресса сообщала о миллионе умерших жителей города. Долгое время в Советском Союзе эти цифры занижались, но даже тогда был очевиден масштаб трагедии, добавил ученый.

Снятие блокады имело огромное значение не только для СССР, но и для союзников. В 1943 году министр обороны Австралии высказывал идею сделать Сидней таким же героическим городом, как Ленинград. В Иране, Алжире и Китае проводились выставки, посвященные освобождению Ленинграда, которые пользовались большим спросом у посетителей.

Это событие воспринималось как важнейшее в мировом контексте, и журналисты пытались понять, как оно повлияет на другие фронты и борьбу с нацизмом, подчеркнул Асташкин.