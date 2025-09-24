Историк Антонов рассказал, что его коллекция моделей военной техники насчитывает свыше 6000 экспонатов

Петербуржец Александр Антонов вместе с отцом стал создателем крупнейшего в мире собрания моделей военной техники. В интервью газете «Петербургский дневник» он поделился информацией о коллекции и новом музее в кронштадтском форту Константин.

Александр Викторович рассказал, что коллекцию начал собирать его отец Виктор Николаевич Антонов еще в 1970-е годы. По словам историка, коллекция насчитывает более шести тысяч экспонатов, что значительно больше предыдущей рекордной коллекции, зарегистрированной в Книге рекордов Гиннесса в Испании.

В этом году Музей военной миниатюры открылся в форту Константин в Кронштадте. На 650 квадратных метрах нового музея разместилось около 400 моделей.

Экспозиции в залах будут периодически меняться, чтобы можно было увидеть самые интересные экспонаты и раскрыть разные темы и периоды в истории. Первый зал посвящен знаменитой батарее форта Константин — «Паукер». Второй зал — железным дорогам. Третий зал показывает экспериментальную и необычную технику.