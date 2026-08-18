Исторически достоверным в «Одиссее» Нолана назвали только трон Пенелопы

Почти все декорации и реквизит в «Одиссее» режиссера Кристофера Нолана не соответствуют историческим реалиям. Об этом заявил греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис в беседе с РИА «Новости» .

«Если не считать одного трона в комнате Пенелопы, который является копией трона из дворца Нестора в Пилосе, здания и их убранство, укрепления, одежда и вооружение не соответствуют ни микенской эпохе, ни какому-либо другому историческому периоду», — сказал он.

По словам эксперта, корабль в фильме скопирован с кораблей викингов. Морской народ, упомянутый в ленте, действительно совершал набеги в XII веке до нашей эры, но о них пишут египетские, а не греческие источники.

Еще в фильме упоминаются «законы Зевса» как некое международное право. Но в ту эпоху его не существовало — были лишь моральные нормы, вроде защиты гостей, и отдельные соглашения, объяснил Ханиотис.