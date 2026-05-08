Искусствовед Маршева отметила, что многие люди боятся открыто заявлять о своем понимании искусства

Искусство играет значительную роль в жизни современного общества, но не все понимают его ценность и способы взаимодействия с ним. Ученый секретарь НГХМ, искусствовед Ирина Маршева в рамках паблик-тока «Тайны профессии: 130 минут с искусствоведом» поделилась мыслями о том, что влияет на наши отношения с искусством. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

По словам эксперта, многие люди боятся открыто заявлять о своем понимании искусства, независимо от уровня образования и наличия вкуса. Искусство приобрело элитарный статус, и отношение к нему меняется под влиянием исторических событий. Это порождает домыслы, ассоциации и иногда даже отторжение у зрителей.

Маршева отметила, что картина мира человека напрямую влияет на его восприятие искусства. До определенного времени картина мира была коллективной и интернациональной, но в конце XIX — начале XX века высвободилась мощная энергия индивидуализма. Ярким примером проявления индивидуальной картины мира в искусстве стало творчество Казимира Малевича, который отказался от традиционных представлений о живописи.

Искусствовед подчеркнула, что художественный образ в искусстве — это результат проектирования. Картина представляет собой лишь холст с красками, а смыслом ее наделяют художник и зритель. «Выявить эту цель, выяснить, какой социальный процесс лег в основу того или иного образного решения — это то, что мы с вами должны делать как зрители, слушатели и прочие потребители видов искусства», — объяснила Маршева.