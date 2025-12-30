Инклюзивный спектакль «Буратино и Золотой ключик» прошел в Москве

Благотворительный показ инклюзивного музыкального спектакля «Буратино и Золотой ключик» состоялся в Москве. На одной сцене выступили профессиональные артисты и дети с особенностями развития.

Участники инклюзивной студии «Сны Алисы» пели, танцевали и по-своему проживали всем знакомую историю под музыку Алексея Рыбникова. Цель проекта — дать детям с особенностями возможность раскрыть потенциал через творчество.

«Этот золотой ключик есть у каждого ребенка, он уже давно у них в руках. Я горжусь нашими детьми, они большие молодцы, они очень сильные», — рассказала идеолог проекта заслуженная артистка России Жасмин.

Проект получил признание и среди профессионального сообщества. На фестивале «Музыкальное сердце театра» в этом году ему вручили награду в номинации «Особый театр».