Иерей Васильев заявил, что храм у Пискаревского кладбища станет центром патриотического воспитания

У Пискаревского кладбища в Петербурге продолжаются работы по строительству храма Воскресения Христова. Мероприятия планируют завершить к концу 2026 года. Газета « Петербургский дневник » побеседовала с будущим настоятелем Ильей Васильевым.

Иерей напомнил о значимости Пискаревского мемориала как места скорби и славы.

«В братских могилах мемориала покоится более полумиллиона человек, отдавших свои жизни во имя нашего будущего», — отметил священник.

По его словам, храм призван стать символом морального единения и духовной сплоченности общества, укрепляя основы нравственности и патриотизма молодежи.