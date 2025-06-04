Иерей Васильев заявил, что храм у Пискаревского кладбища станет центром патриотического воспитания

У Пискаревского кладбища в Петербурге продолжаются работы по строительству храма Воскресения Христова. Мероприятия планируют завершить к концу 2026 года. Газета «Петербургский дневник» побеседовала с будущим настоятелем Ильей Васильевым.
Иерей напомнил о значимости Пискаревского мемориала как места скорби и славы.
«В братских могилах мемориала покоится более полумиллиона человек, отдавших свои жизни во имя нашего будущего», — отметил священник.
По его словам, храм призван стать символом морального единения и духовной сплоченности общества, укрепляя основы нравственности и патриотизма молодежи.
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