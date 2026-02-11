Идеальный романтический вечер на мюзикле «Любовь без памяти»

Мюзикл «Любовь без памяти» — это не просто спектакль, это идеальный выбор для романтического вечера, который хочется провести, взявшись за руки. Зрителей ждет трогательная история молодого музыканта Саши, который приезжает покорять Москву и встречает свою судьбу — Катю, готовящуюся к переезду в Париж. Чувства героев вспыхивают внезапно и проходят испытание интригами, ревностью и непростым путем к успеху.

Спектакль — настоящее путешествие в мир знакомых с первых нот песен. В мюзикле прозвучат главные хиты Басты и Ноггано — от заглавной «Любовь без памяти» и романтичной «Кинолента» до драйвовых «Чистый кайф».

Создатели мюзикла подготовили множество сюрпризов — здесь есть все, что делает театр настоящим волшебством: сцена на 360 градусов с декорациями-трансформерами, масштабный видеоконтент на огромных экранах, трансформирующееся пространство сцены и, что особенно впечатляет, полеты артистов прямо над головами зрителей.

«Любовь без памяти» — это идеальный способ провести День всех влюбленных или любой другой февральский вечер с близким человеком.

Возрастное ограничение: 12+