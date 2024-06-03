ИА «Время Н»: выставку «Окно в постмодернизм» включили в сотню лучших проектов России
Выставка «Окно в постмодернизм», посвященная Нижегородской архитектурной школе, вошла в сотню лучших проектов России. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на куратора выставки Зою Рюрикову.
Диплом организаторам выставки вручили на международном фестивале «АРХ Москва».
«„Окно“ — проект необычный, в нем участвовало не менее тысячи человек: в сборе материалов, в создании концепции, дизайна, съемках видео, художественном оформлении, для меня это был новый и интересный опыт», — сказала журналистам Рюрикова.
Цель выставки — рассказать жителям и гостям Нижнего Новгорода о современной архитектуре.