ИА НСН: издатели обеспокоены возможным переходом под контроль Минкультуры

Издатели обеспокоены возможным переходом под контроль Минкультуры. Они отмечают, что сейчас устраивают встречи с представителями Минцифры, где обсуждаются актуальные вопросы отрасли. Об этом сообщил ИА НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Эксперт подчеркнул, что для издателей важнее всего учет интересов отрасли в законодательстве. Он отметил, что задача издателей — находить талантливых авторов и соблюдать законы.
Ответственный секретарь Союза писателей России Николай Иванов на заседании с участием президента заявил об отсутствии четкого позиционирования литературы и книжной отрасли в стране. Также он указал на нехватку книжных магазинов и призвал вернуться к обсуждению законопроекта, позволяющего культурным учреждениям сдавать помещения под книжные магазины.
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