ИА НСН: актеры фильма «Назад в будущее» разыскивают потерянную гитару из кинокартины

В ролике, опубликованном на ресурсе гитарного бренда Gibson, сообщается, что инструмент исчез еще в 1985 году, при выходе первой части трилогии. Речь идет о гитаре Gibson ES-345, на которой Марти Макфлай исполняет хит Чака Берри «Johnny B. Goode» на школьном вечере в 1955 году, написало ИА НСН .

Известно, что инструмент находился в магазине Norman’s Rare Guitars в Лос-Анджелесе, владелец которого заявил о его продаже.

В видеообращении Майкл Джей Фокс предположил, что гитара «потерялась либо во временном континууме, либо у кого-нибудь в гараже».

Ранее разбитую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов.