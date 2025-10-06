Худрук театра «На Покровке» Бикбаев заявил, что театр на Дальнем Востоке переживает период расцвета

Театр на Дальнем Востоке переживает период расцвета. Например, постановки Молодежного театра во Владивостоке известны по всей стране благодаря талантливой труппе. Об этом в беседе с ИА НСН сообщил художественный руководитель московского театра «На Покровке» Дмитрий Бикбаев.

Для развития киноиндустрии на Дальнем Востоке нужна сценарная мастерская. Ранее об этом заявлял исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев на пленарной сессии II Национальной кинематографической премии. Он отметил, что большинство фильмов, снимаемых в регионе, посвящены бандитской тематике, и призвал к сотрудничеству регионов в сфере киноиндустрии.

«Театральная молодежь не бежит с Дальнего Востока в поисках лучшей жизни в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города — она успешно развивает театр в своем регионе», — сказал в разговоре с агентством Бикбаев.

Он также назвал фестиваль «Место силы — Владивосток» грандиозным мероприятием.