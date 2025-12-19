Худрук театра имени В. Ф. Комиссаржевской Минков рассказал подробности спектакля «Трехгрошовая история»

Художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков поделился мыслями о спектакле «Трехгрошовая история», который создан по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищих». Он отметил, что в постановке поднимаются вечные темы: любовь, дружба, предательство и ответственность за свои поступки. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Главный герой Макхит — обаятельный, добрый и любвеобильный человек. Но при этом он убивает и грабит. История заканчивается трагически. Как считает Минков, несмотря на развлекательный сюжет, созданный Джоном Геем в XVIII веке и вдохновивший композитора Курта Вайля на создание музыки в XX веке, в постановке есть серьезные идеи, и прежде всего мысль о неотвратимости наказания за свои деяния.

Директор театра подчеркнул, что для драматического театра это первый опыт работы с музыкальным жанром. По его мнению, театр должен занимать особое место в культурной жизни города и быть доступным для самой разной аудитории, которая требует разножанрового репертуара. Поэтому в афише должны быть и драмы, и комедии, и музыкальные спектакли.

Постановку доверили Алексею Франдетти, одному из ведущих режиссеров российского музыкального театра. Виктор Минков отметил, что у них уже был успешный совместный опыт в театре «Приют комедианта» (ныне Театр на Садовой). Там они создали два мюзикла — «Дорогой мистер Смит» и «Айсвилль», который в этом году получил «Золотую маску» как лучший спектакль музыкального театра в России.