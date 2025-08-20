Худрук Театра им. Гоголя Яковлев рассказал, что выбор Антона Шагина на роль Гамлета был неслучайным

Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев поделился мыслями в беседе с «Петербургским дневником» о премьере спектакля «Гамлет» в Санкт-Петербурге.

Антон Юрьевич рассказал, что идея постановки «Гамлета» с Антоном Шагиным возникла задолго до реализации.

«Просто так совпало, что уже позже Марк Борисович Варшавер поддержал нашу идею и все случилось именно в „Ленкоме“», — сказал он.

По словам Яковлева, его «Гамлет» — это не просто история, которую все знают, а рефлексия героя, его надломленный психоделический мир. «Мы оцениваем реальность через его рваные, но очень яркие ощущения», — подчеркнул режиссер.

Выбор Антона Шагина на роль Гамлета был неслучайным. «Для меня было важно найти не только хорошего артиста, но такого человека, который мог бы отражать свое время», — отметил Яковлев.

Антон Юрьевич также признался в любви к Санкт-Петербургу и частому визиту в город.