Худрук «Практики» Брусникина сообщила, что к постановке «Барахло» готовились больше года

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина раскрыла подробности создания спектакля «Барахло», показанного на Новой сцене Александринского театра. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам Брусникиной, идея постановки зародилась в процессе подготовки экзаменационного задания студентов актерского факультета Школы-студии МХАТ.

«Режиссер спектакля Юрий Квятковский и самые юные брусникинцы (студенты Школы-студии МХАТ курса Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. — прим. ред.) больше года исследовали особенности вселенной московских барахолок», — рассказала худрук.

Она отметила, что основой сюжета послужили наблюдения за жизнью ярмарок в районах Измайлово, Ховрино и Новоподрезково. Артисты беседовали с продавцами и посетителями, собирая яркие впечатления от необычного социального микросоциума, объединяющего людей совершенно разного происхождения и образа жизни.