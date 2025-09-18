Худрук «Практики» Брусникина сообщила, что к постановке «Барахло» готовились больше года
Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина раскрыла подробности создания спектакля «Барахло», показанного на Новой сцене Александринского театра. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам Брусникиной, идея постановки зародилась в процессе подготовки экзаменационного задания студентов актерского факультета Школы-студии МХАТ.
«Режиссер спектакля Юрий Квятковский и самые юные брусникинцы (студенты Школы-студии МХАТ курса Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. — прим. ред.) больше года исследовали особенности вселенной московских барахолок», — рассказала худрук.
Она отметила, что основой сюжета послужили наблюдения за жизнью ярмарок в районах Измайлово, Ховрино и Новоподрезково. Артисты беседовали с продавцами и посетителями, собирая яркие впечатления от необычного социального микросоциума, объединяющего людей совершенно разного происхождения и образа жизни.