Худрук МДТ Додин назвал театр одной из самых экстремальных профессий

Художественный руководитель МДТ — Театр Европы Лев Додин охарактеризовал актерскую профессию как одну из самых экстремальных в беседе с RG.RU .

Он признался, что иногда, глядя на артистов на сцене, думает: «Какой он смелый!» Выход на сцену перед огромной аудиторией, когда сцена пуста и мрака, — это огромный стресс и испытание.

Додин подчеркнул, что настоящая работа актера — это не просто выход на сцену, а колоссальная внутренняя работа, которая длится круглые сутки. Настоящее искусство, по его мнению, затрагивает души людей, способные ощутить настоящую магию театра, написал RT.