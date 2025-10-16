Худрук Лобанов поделился историей создания Ноябрьского городского театра

В беседе он рассказал о том, как откликнулся на вакансию по созданию театра на Ямале.

«Мне позвонили, пригласили. Я собрал сумки, и 20 февраля 2018 года оказался в Ноябрьске. Помню, мороз был что-то около -30 градусов. Потихоньку начал создавать команду, которая стала Ноябрьским городским театром», — вспоминает художественный руководитель.

Лобанов отметил, что театр еще молод — идет всего восьмой сезон. Несмотря на отсутствие собственного здания и постоянной сцены, театр выпускает качественные спектакли: шесть-семь премьер за сезон, написал RT.