Худрук Лобанов поделился историей создания Ноябрьского городского театра
Художественный руководитель Ноябрьского городского театра — первого профессионального муниципального театра Ямала Анатолий Лобанов поделился с URA.RU историей создания театра.
В беседе он рассказал о том, как откликнулся на вакансию по созданию театра на Ямале.
«Мне позвонили, пригласили. Я собрал сумки, и 20 февраля 2018 года оказался в Ноябрьске. Помню, мороз был что-то около -30 градусов. Потихоньку начал создавать команду, которая стала Ноябрьским городским театром», — вспоминает художественный руководитель.
Лобанов отметил, что театр еще молод — идет всего восьмой сезон. Несмотря на отсутствие собственного здания и постоянной сцены, театр выпускает качественные спектакли: шесть-семь премьер за сезон, написал RT.