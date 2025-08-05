Художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко поделился впечатлениями о гастролях в Северной столице. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам деятеля культуры, петербуржцы отличаются особой тщательностью в выборе спектаклей.

«Петербургский зритель, мне кажется, долго запрягает, долго выбирает, но если он выбрал, то потом очень любит», — отметил Прикотенко.

Он также добавил, что театр для горожан — неотъемлемая часть культурного наследия и образа жизни. Трудно представить коренного жителя Северной столицы, равнодушного к искусству сцены, добавил худрук.