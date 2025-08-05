Худрук «Красного факела» Прикотенко заявил, что театр — важная составляющая жизни петербуржца
Художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко поделился впечатлениями о гастролях в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам деятеля культуры, петербуржцы отличаются особой тщательностью в выборе спектаклей.
«Петербургский зритель, мне кажется, долго запрягает, долго выбирает, но если он выбрал, то потом очень любит», — отметил Прикотенко.
Он также добавил, что театр для горожан — неотъемлемая часть культурного наследия и образа жизни. Трудно представить коренного жителя Северной столицы, равнодушного к искусству сцены, добавил худрук.