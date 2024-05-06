Худрук Долгачев: маленькие театры нуждаются в особой поддержке | 360°

Культура 06 мая 2024, 16:56 Худрук Долгачев: маленькие театры нуждаются в особой поддержке

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Маленькие театры нуждаются в финансовой поддержке и особом внимании. Об этом рассказал заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского Нового драматического театра Вячеслав Долгачев «Национальной службе новостей».

По его словам, сейчас маленькие театры финансируются по общему принципу, как и большие театры с большими залами. Однако в маленьких учреждениях билеты не могут стоить 15-20 тысяч рублей, какой бы прекрасный спектакль там ни ставили.

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Так, например, стоимость билетов в Московском Новом драмтеатре не может превышать 2,5 тысячи рублей, отметил Долгачев.