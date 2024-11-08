Худрук ДМТЮА Федоров рассказал, что театру стало сложнее бороться за внимание молодежи

Театру в последнее время стало сложнее бороться за внимание молодежи, поскольку она привыкла к быстрому получению информации. Об этом ИА НСН рассказал художественный руководитель «Детского музыкального театра юного актера» (ДМТЮА) Александр Федоров.

Артист отметил, что всему виной гаджеты и соцсети, которые предоставляют сжатую информацию. Другой вопрос, что молодые люди по-прежнему сохранили любовь к сказке, и именно благодаря ей удается сохранить их интерес к театрам.

«Сегодня театру в этом плане сложно, театр — протяженное искусство. Но ничего, они все также любят сказку, если им ее интересно рассказать», — добавил Федоров.

Идея постановок в театре ДМТЮА заключается в том, чтобы пробудить фантазию. По словам Федорова, даже о «чернухе», которая происходит вокруг, важно говорить легко и интересно.