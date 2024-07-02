Художница Жаклин де Йонг скончалась на 86-м году жизни

Голландская художница Жаклин де Йонг ушла из жизни в возрасте 85 лет. Трагическую новость сообщил Artdependence.

Известно, что неделю назад де Йонг доставили в больницу в Амстердаме. Однако причина смерти пока не называется.

Художница активно занималась творческой деятельностью вплоть до госпитализации. Ее работы представлены в различных коллекциях, например в парижском Центре Помпиду, добавил сайт kp.ru.

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