Художница Жаклин де Йонг скончалась на 86-м году жизни

Голландская художница Жаклин де Йонг ушла из жизни в возрасте 85 лет. Трагическую новость сообщил Artdependence .

Известно, что неделю назад де Йонг доставили в больницу в Амстердаме. Однако причина смерти пока не называется.

Художница активно занималась творческой деятельностью вплоть до госпитализации. Ее работы представлены в различных коллекциях, например в парижском Центре Помпиду, добавил сайт kp.ru.