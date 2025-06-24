Художница из Пермского края Ольга Ладкина скончалась на 52-м году жизни

В Березниках Пермского края умерла известная художница-керамист Ольга Ладкина. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на ее страницу в социальных сетях.
Официальной информации о причинах смерти нет. По данным СМИ, художница скончалась после болезни, с которой боролась долгие годы. Ладкина ушла из жизни в возрасте 51 года.
Она окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет и владела различными техниками работы с глиной. Деятель культуры основала популярную онлайн-школу керамики, где преподавала авторскую методику работы с глиной без гончарного круга и специальных навыков.
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