Художница из Пермского края Ольга Ладкина скончалась на 52-м году жизни

В Березниках Пермского края умерла известная художница-керамист Ольга Ладкина. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на ее страницу в социальных сетях.

Официальной информации о причинах смерти нет. По данным СМИ, художница скончалась после болезни, с которой боролась долгие годы. Ладкина ушла из жизни в возрасте 51 года.

Она окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет и владела различными техниками работы с глиной. Деятель культуры основала популярную онлайн-школу керамики, где преподавала авторскую методику работы с глиной без гончарного круга и специальных навыков.