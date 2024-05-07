Художники со всей России приедут в Нижний Новгород для иконописной реставрации | 360°

Культура 07 мая 2024, 15:27 Художники со всей России приедут в Нижний Новгород для иконописной реставрации

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В Нижнем Новгороде с 8 по 17 мая пройдет проект «Артефакт», который соберет художиков со всей России. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Союз реставраторов России и Нижегородскую митрополию.

Студенты и художники будут восстанавливать иконы, которые были написаны еще в XIX веке. Их наставником выступит реставратор Ольга Соколова.

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Организаторы отметили, что цель проекта — улучшение навыков студентов и сохранение исторического наследия искусства Нижегородской области.

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