Художник Шемякин рассказал о работе над сохранением русского языка

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялась встреча Экспертного клуба с известным художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Деятель культуры поделился опытом работы своего образовательного центра, который на протяжении 22 лет ведет активную выставочную и просветительскую деятельность.

«Русский язык исчезает не по дням, а по часам, поэтому я занимаюсь словарями, букварями и проектами для детей, чтобы через рисунки и образы сохранять и возвращать редкие и уходящие слова», — рассказал художник.

Проект был начат еще в 1960-х годах. В настоящее время он объединяет десятки томов словарей, переработанных автором в наглядной и доступной для детей форме.