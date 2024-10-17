Художник Молачек рассказал, что считает абстракцию наиболее актуальной в современном мире

В Москве стартовала выставка работ австрийского художника Руди Молачека под названием «Энергия цвета». Об этом сообщил RT.

Начав свою карьеру с фотографии, в 1980-х он работал с энди Уорхолом в его журнале Interview в Нью-Йорке. Позже, вернувшись в Европу, Молачек занялся преподаванием фотографии в Венском университете прикладных искусств и стал заниматься абстрактной живописью.

Художник отметил, что считает абстракцию наиболее важным направлением искусства, подчеркивая, что его вдохновляют цвет и колорит старых мастеров, таких как Тинторетто. Для него главное в произведении — это не столько предмет, сколько сам цвет и его «звучание».

Хотя фигуративная живопись все еще популярна среди многих художников, он уверен, что абстракция более актуальна, так как дает зрителю больше возможностей для интерпретации, позволяя ему стать соавтором произведения.

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