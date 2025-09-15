Художник Киселев рассказал, что при реставрации «Святого Себастьяна» стали понятны некоторые детали

В Эрмитаже продолжается работа по восстановлению картины Тициана «Святой Себастьян», созданной примерно 500 лет назад. Подробности сообщил художник-реставратор лаборатории научной реставрации станковой живописи Эрмитажа Сергей Киселев в беседе с сайтом KP.RU .

Мастер уже два года занимается восстановлением шедевра. По его словам, на полотне сильно помутнели детали и оригинальные цвета. Кроме того, при работе над картиной потребовалось устранение следов предыдущих реставраций XIX века.

«На полотне осталось несколько силуэтов левой ноги, которые не понравились Тициану, но он не успел их закрыть новыми слоями краски. Появились стрелы в теле Себастьяна, которых было не видно, а еще стали понятны некоторые недописанные детали», — отметил Киселев.

Святой Себастьян — воин Римской империи, обратившийся в христианство и казненный стрельбой из лука. Картина написана художником в период эпидемии чумы, забравшей жизнь его сына, добавил RT.