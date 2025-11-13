Художник и основоположник «сурового стиля» Павел Никонов скончался на 95-м году жизни

Художник Павел Никонов скончался на 95-м году жизни в российской столице. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Пермскую художественную галерею.

Никонов внес значительный вклад в развитие «сурового стиля» в живописи. Это направление характеризовалось стремлением к правдивому и лаконичному отображению быта и трудовой жизни советских людей.

Произведения художника представлены в ведущих музейных собраниях страны, включая Пермскую галерею. Его творчество отличается сдержанной эмоциональностью.

