Художник Черных рассказал о создании портретов Высоцкого и Гергиева

По словам живописца, при работе над образами людей искусства он всегда стремится передать характер и внутреннюю энергию человека.

Первую премию еще во время учебы в Институте имени Репина мастеру принесли работы, посвященные Владимиру Высоцкому. Портрет Петра Мамонова Черных написал под впечатлением от фильма «Остров» Павла Лунгина.

Чтобы точно отразить темперамент дирижеров Валерия Гергиева и Юрия Темирканова, художник приходил на их репетиции. Народный артист России Николай Мартон сам предложил написать свой портрет после посещения персональной выставки мастера.