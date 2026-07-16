Художник Чекмазова отметила сложности реставрации Успенского собора в Туле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля — памятник русского зодчества 60-х годов XVIII века. Реставрация этого уникального объекта шла поэтапно с 1966 года, сообщила «ТСН24» .

Одним из участников масштабного процесса стала художник-реставратор монументально-декоративной живописи Анна Чекмазова. Она начала реставрировать иконостас в 2022 году, а в 2023 перевелась в бригаду, занимающуюся реставрацией настенных росписей.

«Больше всего проблем доставило „поновление“ росписей и иконостаса, проведенное в 2014 году. Это слои живописи, нанесенные поверх авторской росписи. Их было мучительно сложно устранять», — поделилась специалист.

По словам Чекмазовой, на всех этапах реставрации ее мотивировал подход мастеров команды — звеньевых и бригадира. Они постоянно транслировали значимость и ценность прошлого.