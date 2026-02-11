Художник Бугаев-Африка назвал поиск смысла основной идеей выставки из серии «Ребусы»

Художник Сергей Бугаев-Африка представил в Москве выставку из серии «Ребусы», на которой продемонстрировал свои произведения искусства, наполненные символами советской эпохи. В беседе с RT он поделился мыслями относительно замысла экспозиции.

По словам самого автора, идея зародилась еще в детстве, когда он увлекался рисованием ребусов из журналов. Со временем этот интерес трансформировался в глубокое изучение знаковых систем и семиотики, оказав влияние на развитие концептуальных подходов.

«Для меня ребусы стали метафорой принципов человеческого мышления, его главный мотив — поиск смысла и ответов», — объяснил художник.

Бугаев-Африка также рассказал, что ряд его последних работ посвящен закату человекоцентричной эры.