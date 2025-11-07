Художественную выставку клуба «Активное долголетие» открыли в Ногинске

В стенах Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» 6 ноября состоялось открытие выставки «Мое Подмосковье». В зале были представлены художественные работы участников проекта «Активное долголетие» — учеников изо-студии «Радуга»

Под чутким руководством члена Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Натальи Воспенниковой участники студии представили зрителям свои живописные и графические работы, посвященные красоте родного региона. Работы были созданы во время творческого пленэра в живописной усадьбе Горенки.

С приветственным словом к участникам и гостям обратились депутат Богородского округа Павел Волнов, начальник отдела по социальным вопросам МКУ «Центр оказания услуг органам местного самоуправления БГО» Людмила Вязелева, а также директор Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Галина Ковтун. Украсил торжественный вечер своим выступлением и игрой на гитаре Румен Довнар.

Несмотря на то, что данная творческая программа была запущена осенью 2024 года, подопечные Натальи Воспенниковой уже удивляют своим мастерством и творческим потенциалом. И данная выставка тому подтверждение.

Выставка продлится до 20 ноября.