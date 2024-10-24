Хранитель усадьбы Репина Ловягина: на время реставрации музей освободят от экспозиции

Хранитель фонда и экспозиций усадьбы художника Ильи Репина «Пенаты» Вера Ловягина раскрыла подробности предстоящей реставрации. Об этом сообщила Gazeta.SPb .

По словам музейного работника, на время ремонта учреждение будет закрыто. Кроме того, дом полностью освободят от экспозиции. Сейчас в комнатах находится огромное количество ценных вещей.

«Там есть живописные работы Ильи Ефимовича Репина и его мемориальные предметы», — пояснила Ловягина.

Она отметила, что специалисты должны аккуратно упаковать экспонаты и составить топографические описи. Впоследствии выставочные экземпляры перевезут в залы Академии художеств на Университетской набережной.