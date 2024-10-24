Хранитель усадьбы Репина Ловягина: на время реставрации музей освободят от экспозиции

Хранитель фонда и экспозиций усадьбы художника Ильи Репина «Пенаты» Вера Ловягина раскрыла подробности предстоящей реставрации. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

По словам музейного работника, на время ремонта учреждение будет закрыто. Кроме того, дом полностью освободят от экспозиции. Сейчас в комнатах находится огромное количество ценных вещей.

«Там есть живописные работы Ильи Ефимовича Репина и его мемориальные предметы», — пояснила Ловягина.

Она отметила, что специалисты должны аккуратно упаковать экспонаты и составить топографические описи. Впоследствии выставочные экземпляры перевезут в залы Академии художеств на Университетской набережной.

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