Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил об открытии барельефа строителям в Надыме

Барельеф «Пять строителей» установили в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Памятник посвящен основателям города, сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Дмитрия Артюхова.

По его словам, предложение обновить панно поступило от молодежи. Данная инициатива свидетельствует об исторической преемственности и уважении к подвигу предшественников, отметил глава региона.

Сам Артюхов, а также один из первых строителей Надыма Евгений Мамин стали участниками торжественной церемонии открытия барельефа, добавил RT.

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