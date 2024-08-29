Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил об открытии барельефа строителям в Надыме

Барельеф «Пять строителей» установили в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Памятник посвящен основателям города, сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Дмитрия Артюхова.

По его словам, предложение обновить панно поступило от молодежи. Данная инициатива свидетельствует об исторической преемственности и уважении к подвигу предшественников, отметил глава региона.

Сам Артюхов, а также один из первых строителей Надыма Евгений Мамин стали участниками торжественной церемонии открытия барельефа, добавил RT.