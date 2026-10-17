Группу AY YOLA из Башкирии номинировали на «Грэмми» в двух категориях

Башкирскую группу AY YOLA включили в первый раунд голосования музыкальной премии «Грэмми» в двух номинациях. Об этом Zvezdanews сообщила пресс-служба коллектива.

Альбом группы представлен в категории «Лучший альбом глобальной музыки». Сингл Aihylyu вошел в номинацию «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

«Очень приятно, что сразу в двух категориях мы номинируемся. Первый альбом полностью в одной из категорий представлен. И вторая категория — это сингл нашего нового будущего альбома, который называется Aihylyu, как лучшая аранжировка», — рассказал саунд-продюсер, диджей, участник фолк-группы AY YOLA Руслан Шайхитдинов.

По его словам, детали второго раунда пока неизвестны. Он пройдет в ноябре.

Шайхитдинов также отметил, что сообщения о проходе группы в первый раунд голосования были неожиданными. Коллектив ждал релиз песни на стихотворения Александра Пушкина, которую готовил на ледоколе.

Группа AY YOLA получила мировую известность после выхода песни Homay весной 2025 года. Композиция вошла в мировые музыкальные чарты, где продержалась 18 недель.