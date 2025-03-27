Грант для международных кинопроизводителей запустят в Москве

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что эта инициатива расширит возможности столичного кинокластера и привлечет зарубежных кинематографистов. К участию приглашаются съемочные группы из российских и иностранных кинокомпаний. Грант сможет покрыть до 30% затрат на съемки проектов, контракты на которые были заключены не менее чем за год до подачи заявки. Максимальная сумма гранта составит 50 миллионов рублей.

Город заинтересован в привлечении иностранных производителей, так как это может способствовать развитию экономики. Известно, что минимальные расходы зарубежных команд на съемках обычно превышают 10 миллионов рублей.