Грант для международных кинопроизводителей запустят в Москве

Департамент культуры Москвы анонсировал запуск нового гранта на производство фильмов в столице с международным участием. Прием заявок начнется 1 апреля, написала «Москва.ру».
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что эта инициатива расширит возможности столичного кинокластера и привлечет зарубежных кинематографистов. К участию приглашаются съемочные группы из российских и иностранных кинокомпаний. Грант сможет покрыть до 30% затрат на съемки проектов, контракты на которые были заключены не менее чем за год до подачи заявки. Максимальная сумма гранта составит 50 миллионов рублей.
Город заинтересован в привлечении иностранных производителей, так как это может способствовать развитию экономики. Известно, что минимальные расходы зарубежных команд на съемках обычно превышают 10 миллионов рублей.
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