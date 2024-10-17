Государственному театру кукол «Экият» присвоили звание академического

Государственному театру кукол «Экият», основанному еще в 1934 году, присвоили звание академического. Об этом сообщило издание «Бизнес Оnline» со ссылкой на указ премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
Как написал RT, на сегодняшний день в репертуаре театра насчитывается более 70 спектаклей на русском и татарском языках.
В культурном учреждении подчеркнули, что новый статус театра станет мощным импульсом для его дальнейшего развития.
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