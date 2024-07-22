Господдержка на съемку картин на Кубани за последние четыре года составила 152 млн рублей

В Краснодарском крае на производство фильмов было выделено 152 миллиона рублей господдержки. Об этом сообщило «АБН24» .

Эти средства предназначены для тех, кто занимается кинопроизводством на Кубани. Однако существуют и некоторые проблемы, такие как получение разрешений на съемки, согласование локаций и другие нюансы.

Стоит отметить, что Кубань является одним из самых популярных регионов для съемок фильмов в России. Здесь созданы все необходимые условия для продюсеров, включая поддержку со стороны государства.