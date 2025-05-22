Главред «ПрофиСинема» Ромодановская рассказала, что «Золотую пальмовую ветвь» может получить испанский режиссер Лакс

Картина «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса является одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского фестиваля. Об этом сообщила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с Национальной Службой Новостей .

«В прошлом году практически сразу определилось два-три фильма, и все были единодушны, что это выдающие картины программы. В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований», — отметила эксперт.

Среди разочаровавших критиков работ Ромодановская выделила «Звук падения» Маши Шилински и «Финикийскую схему» Уэса Андресона. Однако она добавила, что просмотрены еще не все фильмы программы. Всего в основном конкурсе заявлено 22 картины.