Главред «ПрофиСинема» Ромодановская отметила, что фильмы о политиках редко бывают объективными

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью ИА НСН прокомментировала новость о возможном возвращении Дональда Трампа в киноиндустрию.

Эксперт подчеркнула, что фильмы о политических деятелях снимаются давно и востребованы зрителями. Однако полагать, будто такие картины объективны, ошибочно: любое биографическое кино носит художественный характер и отражает точку зрения режиссера, а не реальные факты биографии героя.

Заявление режиссера Вуди Аллена о намерении повторно пригласить президента США поучаствовать в съемках фильма подтверждает способность мастера чувствовать рыночные тенденции и привлекать интерес аудитории новостью о знаменитостях.

Ромодановская напомнила, что изображение реальных персонажей в фильмах отличается от документальных расследований и чаще служит развлечению зрителей, нежели глубокому исследованию личности персонажа.