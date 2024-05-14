Главред ProfiCinema Ромодановская назвала фильм «Мегаполис» фаворитом Каннского кинофестиваля | 360°

Культура 14 мая 2024, 17:02 Главред ProfiCinema Ромодановская назвала фильм «Мегаполис» фаворитом Каннского кинофестиваля

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Сегодня, 14 мая, во Франции открывается 77-й Каннский кинофестиваль, на котором будут представлены 22 картины. Программа в этом году крайне сильная, заявила главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с ИА НСН.

По ее словам, главным фаворитом мероприятия является проект Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис». Также эксперт отметила, что ждет показа «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса.

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Ромодановская добавила, что на этот раз некоторым мастерам пришлось пойти на серьезные и героические жертвы ради реализации своих замыслов.