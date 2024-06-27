Главный хранитель садов Русского музея Алексеева назвала свою профессию самой интересной на свете

Хранитель садов Русского музея Александра Алексеева стала героем рубрики «Мы — петербуржцы». В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» она назвала свою работу самой интересной на свете.

«Если бы я знала в детстве, что такая профессия существует, я бы мечтала о ней, а не о какой-нибудь другой. Я этим увлеклась в институте», — отметила Алексеева.

Она также рассказала о проведении больших работ при реставрации объектов учреждения. Так, для анализа привлекается внушительный объем исторических сведений, поиски которых не прекращаются.

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