Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT подчеркнул значимость наследия святителя Иоанна Златоуста для духовного единства российского народа.

Отмечая перенос его мощей 9 февраля, Иванов отметил, что служение литургии по чину Златоуста способствует укреплению национального сознания и противостоянию попыткам разделения общества извне.

Эксперт назвал литургию Златоуста важным фактором сплоченности россиян перед лицом угроз внешнему миру.

«В дни, когда внешние силы стремятся расколоть наше общество, посеять раздор, важно особенно остро осознавать, что мы становимся единым целым у чаши в храме, где служат по чину Златоуста. Его литургия — мощнейший духовный каркас, скрепляющий национальное и церковное тело России», — подчеркнул Иванов.