Глава Вологодской области Филимонов анонсировал обновление памятников местного кремля

Более 13 миллиардов рублей выделили Вологодской области из федерального бюджета. Как реализуется финансовая господдержка, рассказали « Государственные новости » со ссылкой на данные врио губернатора региона Георгия Филимонова.

По его словам, специалисты разработали проект реставрации исторических памятников местного кремля. На эти цели направили 3,6 миллиарда рублей. Кроме того, к 2027 году планируется обновление центральной площади в административном центре.

Глава региона также рассказал о планируемой реконструкции 10-километровой набережной. Таким образом будет создано современное пространство, вписывающееся в исторический контекст города.