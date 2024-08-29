Глава Вологодской области Филимонов анонсировал обновление памятников местного кремля

Более 13 миллиардов рублей выделили Вологодской области из федерального бюджета. Как реализуется финансовая господдержка, рассказали «Государственные новости» со ссылкой на данные врио губернатора региона Георгия Филимонова.
По его словам, специалисты разработали проект реставрации исторических памятников местного кремля. На эти цели направили 3,6 миллиарда рублей. Кроме того, к 2027 году планируется обновление центральной площади в административном центре.
Глава региона также рассказал о планируемой реконструкции 10-километровой набережной. Таким образом будет создано современное пространство, вписывающееся в исторический контекст города.