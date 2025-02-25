Глава театра Вахтангова Крок: на воспитание художественных лидеров уйдет десятилетие

Молодым специалистам до 40 лет нужно дать возможность проявить себя в качестве главных режиссеров. Таким мнением поделился директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в интервью ИА НСН .

Он отметил, что для воспитания талантливых управленцев, за которыми пойдут артисты и творческие коллективы, потребуется десятилетие.

«Если четыре-пять человек в Москве назначим, в лучшем случае один или два состоятся. Если хотите, это такое сито», — сказал Крок.

Он добавил, что рост художественного руководителя возможен только внутри профессии, поэтому молодым режиссерам нужно давать инструменты и возможности для поисков своего художественного языка.