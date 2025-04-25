Глава Русского музея Манилова заявила о формировании спроса на русское искусство

Алла Манилова, возглавляющая Русский музей, дала интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы она рассказала о причинах высокой посещаемости учреждения.

По словам гендиректора, в обществе существует запрос на достижения, вызывающие национальную гордость, и музей стремится удовлетворить этот интерес, формируя спрос на русское искусство.

«Наивно думать, что этот патриотический подъем сделает за нас нашу работу по продвижению национального наследия», — пояснила руководитель.

Она также отметила, что преображение музея началось с выставки работ Василия Сурикова, которая не проводилась в стране в течение 90 лет. Посетители стояли у картин как у сакральных икон, поток гостей был неиссякаем в течение полугода.