Глава Русского музея Манилова заявила о формировании спроса на русское искусство
Алла Манилова, возглавляющая Русский музей, дала интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы она рассказала о причинах высокой посещаемости учреждения.
По словам гендиректора, в обществе существует запрос на достижения, вызывающие национальную гордость, и музей стремится удовлетворить этот интерес, формируя спрос на русское искусство.
«Наивно думать, что этот патриотический подъем сделает за нас нашу работу по продвижению национального наследия», — пояснила руководитель.
Она также отметила, что преображение музея началось с выставки работ Василия Сурикова, которая не проводилась в стране в течение 90 лет. Посетители стояли у картин как у сакральных икон, поток гостей был неиссякаем в течение полугода.