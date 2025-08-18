Глава PMI Финкельштейн указал на сложность приезда иностранных артистов из-за виз

Прежде всего, сложности возникают из-за проблем с оформлением виз и организации перелетов. Артисты, приезжающие в Россию, часто отправляются в турне, беря с собой собственное осветительное и звуковое оборудование, сцены и другое необходимое оснащение. Закрытие границ усложняет этот процесс, делая логистику крайне дорогой и сложной задачей.



Кроме того, Финкельштейн отметил негативное влияние европейских политиков, выступающих против выступлений артистов в России. Это создает дополнительную преграду для тех, кто хочет провести концерты в нашей стране. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что как только политический конфликт на территории Украины разрешится, интерес иностранных артистов к выступлениям в России значительно возрастет.