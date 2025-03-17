Глава петербургского отделения РВИО Носов анонсировал выставку «Победный 45»

Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и председатель петербургского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Носов дал большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал, какие проекты планируются к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава объединения анонсировал проведение выставок «Победный 45» от Государственного мемориального музея А. В. Суворова и «Победа!». Он также отметил научно-практическую конференцию «Путь Победы: от Ленинграда до Берлина» и форум «Уроки Великой Отечественной войны и современная геополитика».

«По сложившейся традиции в мае откроется выставка „Память поколений: Великая Победа!“, осенью пройдет ежегодная конференция по военно-исторической тематике», — добавил Носов.

Во время интервью он прокомментировал успехи на посту председателя. Так, специалистам удалось систематизировать работу и организовать планирование, а также наладить взаимодействие с ведущими учреждениями, способными оказать поддержку региональному отделению.