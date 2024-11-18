Глава Москонцерта Бачурин: аудитория заинтересована в нестандартных трибьютах

Музыканты нередко создают новые произведения, вдохновляясь творчеством других исполнителей. Такие нестандартные проекты привлекают интерес аудитории. Об этом заявил гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в пресс-центре ИА НСН .

По его словам, трибьюты особенно популярны у европейской публики.

«На Западе исполнение популярных произведений поп-музыки в оркестровой аранжировке и оперными вокалистами — большой сегмент рынка классической музыки в деньгах», — отметил эксперт.

Сочинить что-то новое из семи нот, добавил Бачурин, довольно сложно. Именно поэтому многие артисты честно признаются, что их произведение было придумано благодаря другому автору.