Глава «Мосфильма» Шахназаров предупредил, что дипфейки в будущем могут заменить реальных актеров

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров выразил обеспокоенность внедрением дипфейков в киноиндустрию, отметив невозможность запрета новых технологий. Своим мнением он поделился в интервью «Абзацу» .

Режиссер допустил появление нового вида кинематографа, где искусственно созданные персонажи заменят реальных артистов.

«Вполне возможно, что это выльется в создание отдельного кинематографа: строго говоря, будет отдельный живой и отдельный вот такой вот...Может, это просто два совсем разных направления станут», — отметил Шахназаров.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что процесс внедрения технологии еще находится на начальной стадии и пока не является серьезной проблемой.