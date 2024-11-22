Глава Курганской области Шумков рассказал о реставрации 12 храмов до конца года

До конца 2024 года в Курганской области отреставрируют 12 храмов. Кроме того, запланирована разработка проектов по восстановлению еще 15 объектов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале, передает RT.

«Задача — последовательно приводить в порядок все исторические знаковые объекты», — подчеркнул глава области.

Шумков также добавил, что на сегодняшний день на территории Курганской области привели в порядок свыше 60 зданий. Среди них — исторические храмы.

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