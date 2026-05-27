Глава комитета по печати Петербурга Рябовол рассказал о работе по расширению аудитории Книжного салона
Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол поделился впечатлениями от прошедшего Книжного салона. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Глава объединения отметил, что организаторы старались сделать мероприятие доступным для широкой аудитории.
«В этом году работала первая видеостудия „Петербургского дневника“, где в режиме реального времени выступали известные писатели, литературные эксперты, издатели, представители власти», — подчеркнул Рябовол.
По его словам, также увеличилась площадь книжного пространства. Добавили больше выставочных павильонов — их стало пять.