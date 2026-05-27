Глава комитета по печати Петербурга Рябовол рассказал о работе по расширению аудитории Книжного салона

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол поделился впечатлениями от прошедшего Книжного салона. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Глава объединения отметил, что организаторы старались сделать мероприятие доступным для широкой аудитории.

«В этом году работала первая видеостудия „Петербургского дневника“, где в режиме реального времени выступали известные писатели, литературные эксперты, издатели, представители власти», — подчеркнул Рябовол.

По его словам, также увеличилась площадь книжного пространства. Добавили больше выставочных павильонов — их стало пять.